Макс Барських зізнався, що ненависть до росіян з кожним днем зростає дедалі більше

Макс Барських висловився про росіян після фото з Бучі / Фото: скріншот

Макс Барських, який нещодавно вступив до ЗСУ , як і все не може прийти до тями після жахливих кадрів з Бучі. Співак записав відеозвернення і зазначив, що все це неможливо пробачити.

Ненависть до росіян, Росії і всього, що з нею пов'язано, просто зростає з кожною секундою. Кожен російський, хто підтримує, як і раніше Путіна і всі дії, який він робить, є справжніми фашистами. Навіть гірше, ніж колись було в Німеччині. Дуже сподіваюся, що зло карається і кожен росіян відчує весь біль, який переживають українці

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Нагадаємо, після нападу РФ на Україну Макс Барських вирішив відмовитися від концертів у Росії. Крім того, співак заборонив використовувати свою музику на території країни-агресорки. Також нещодавно Макс Барських закликав українців ігнорувати всіх рашистів і не піддаватися з їхньої провокації, а зберігати енергію собі.

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