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Макс Барських закликав тотально ігнорувати рашистів: Там уже скільки г*вна повилазило

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 16:10
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Український співак попросив співвітчизників не відповідати зазомбованим росіянам, а зберігати свою енергію
Макс Барських порадив ігнорувати ворогів
Макс Барських порадив ігнорувати ворогів / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барських один з перших почав активно боротись на інформаційному фронті та закликати росіян відкрити очі на правду. Через це він навіть отримував погрози від путінолюба Тіматі.

Втім, через місяць запеклої війни Росії проти України артист зрозумів, що достукатися до громадян РФ просто неможливо і тому він почав їм не відповідати. Також співак закликав українців не вступати в діалог з росіянами, адже немає сенсу.

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Привіт Україно! Хочу вас ще раз попросити не відповідати рашистським ботам. Я для себе вже зробив певні висновки і зрозумів, що я не хочу витрачати свою енергію на більшість безмозглих людей і вам того раджу. Не варто вступати з ними у листування, просто мовчки ігноруйте. Там нічим не допомогти та ні на що не вплинути. І немає навіть сенсу звертатися до когось. Просто ігнор. Це найкраще, що можливо, – порадив артист.

Також Барських закликав не звертати уваги на російську пропаганду, яка зазомбувала росіян. Співак зазначив, що на усіх пропагандистських ТБ-шоу вигадують лише абсурд.

Там скільки г*вна вже повилазило і повипливало. Якісь знімаються передачі, шоу. Просто абсурд. Пам'ятайте, що у них у голові овочеве рагу і не звертайте на це увагу, – додав музикант.

Нагадаємо, після нападу РФ на Україну Макс Барських вирішив відмовитись від концертів у Росії.

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Окрім того, співак заборонив використати свою музику на території країни-агресорки.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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