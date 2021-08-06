МакSим може не повернутися на сцену – коментар лікаря

Лікар відповів, чи зможе МакSим повернутися на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist
Співачка МакSим була госпіталізована у червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі, але напередодні прийшла до тями.
Зараз МакSим може дихати самостійно, але все ще знаходиться в реанімації під наглядом медиків. Нещодавно артистка навіть поспілкувалася по відеозв'язку з близькими.
Співачка МакSим може не повернутися на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist
Та чи повернеться МакSим на сцену? Ймовірно, на неї чекає тривалий процес реабілітації і відновлення. Швидше за все, знову співати вона не зможе.
Справа в тому, що співачкам необхідні сильні і здорові легені, а у Максим вони не в кращому стані. після ШВЛ складно відновитися, каже лікар і кандидат медичних наук Андрій Андрієвський у коментарі МК.
Щоб хворий, який побував на ШВЛ, зміг співати, потрібен час. Але і час не завжди допомагає.
Потрібна хороша "дихалка". Людина не зможе співати і переносити важкі фізичні навантаження. Після ШВЛ відновлення досить тривале, довгі місяці. На час, а, може, і назавжди, про співочу кар'єру доведеться забути, – каже Андрієвський.
Що трапилося з МакSим
У червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура.
Повідомлялося, що у зірки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.
Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:
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