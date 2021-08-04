До одужання МакSим поки далеко – нові подробиці про стан співачки

Виконавиця хіта "Знаешь ли ты" МакSим була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця співачка перебувала в комі

PR-директорка МакSим розповіла, як співачка почуває себе / Фото: instagram.com/maksimartist

Вчора стало відомо, співачка МакSим вийшла з коми . Вона все ще перебуває в реанімації і потребує кисневої підтримки, але дихає вже сама . Представники артистки кажуть, що вона йде на поправку. МакSим вже встигла поспілкуватися з дочками і мамою по відеозв'язку. Про це розповіла PR-директорка співачки Яна Богушевская виданню StarHit.

Вона в бадьорому бойовому настрої, відчуває себе набагато краще, їсть самостійно. але чекає ще довга терапія, до повного одужання поки далеко, – каже представник МакSим.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

За словами Богушевської, співачка тільки починає усвідомлювати, що була в комі так довго.

Для неї цей час на апаратах пролетіло набагато швидше, ніж для нас усіх, хто за неї переживав. Марина боєць, що не ниє, не скаржиться, – зазначила PR-директорка.

Також Яна Богушевская розповіла, як МакSим зараз почувається.

У Марини з'явилися сили, вона може самостійно сидіти , вже звішує ноги з ліжка. Пробувати ходити лікарі їй поки забороняють – не на часі, – додала представник артистки.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Що трапилося МакSим:

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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