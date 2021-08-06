МакSим может не вернуться на сцену – комментарий врача

Врач ответил, сможет ли МакSим вернуться на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist
Певица МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме, но накануне пришла в себя.
Сейчас МакSим может дышать самостоятельно, но все еще находится в реанимации под присмотром медиков. Недавно артистка даже пообщалась по видеосвязи с близкими.
Певица МакSим может не вернуться на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist
Но вернется ли МакSим на сцену? Вероятно, ее ждет длительный процесс реабилитации и восстановления. Скорее всего, снова петь она не сможет.
Дело в том, что певицам необходимы сильные и здоровые легкие, а у Максим они не в лучшем состоянии. После ИВЛ сложно восстановиться, говорит врач и кандидат медицинских наук Андрей Андриевский в комментарии МК.
Чтобы больной, побывавший на ИВЛ, смог петь, нужно время. Но и оно не всегда помогает.
Нужна хорошая дыхалка. Человек не сможет петь и переносить тяжелые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть, – говорит Андриевский.
Что случилось с МакSим
В июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура.
Сообщалось, что у звезды тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.
Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:
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