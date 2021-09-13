МакSим пояснила, чому приховує свого нового бойфренда: Він мій янгол-охоронець (відео)

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, яка зізналася, що не боялася смерті, розповіла, що коханий її дуже підтримував, коли вона була в комі. Розголошувати свої стосунки співачка не хоче. За її словами, в чоловіка зовсім інший бізнес і публічність йому не потрібна.

Про це МакSим розповіла в новому інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вийшло на її YouTube-каналі.

Ми знаходимося в шоу-бізнесі, граємо в ці жарти, а у когось зовсім інший бізнес і люди займають позицію більше робити, ніж, щоб їхнє ім'я виблискувало. Як розсудлива людина, я розумію, що публічність – це зайве в його випадку, – сказала співачка.

МакSим зізналася, що зараз вона щаслива в стосунках. Її коханий став опорою не тільки, коли вона захворіла в серпні цього року і була в комі, але і після аварії у 2019 році.

Він мій янгол-охоронець, – пояснила артистка.

Однак чутки про те, що коханим є лікар Раміль Артюшев – МакSим спростувала. Чоловіка не раз помічали в її компанії, але співачка стверджує, що це не він.

Дивіться повне інтерв'ю МакSим у Ксенії Собчак:

Що сталося з МакSим?

У червні цього року МакSим провела концерт в Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Уже тоді у співачки була поразка легень понад 75%.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

МакSим ввели в кому в серпні / Фото: instagram.com/maksimartist

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