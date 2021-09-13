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МакSим заявила, що не пам'ятає концерт у Казані, після якого впала в кому

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 14:13
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Співачка понад місяць перебувала в комі. За словами артистки, на концерті в Казані у неї було марення через дуже високу температуру. Тепер вона нічого не пам'ятає про цей момент
МакSим зізналася, що не пам'ятає концерт в Казані
МакSим зізналася, що не пам'ятає концерт в Казані / Фото: Скріншот з YouTube

МакSим екстрено госпіталізували відразу після концерту в Казані, на якому вона заледве могла співати. Нині співачка відновлюється і вже встигла дати перші інтерв'ю.

Як виявилося, артистка не пам'ятає сам концерт і те, як вона разом з музикантами прилетіла в Казань. Про це МакSим заявила в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Коли я опритомніла, мені сказали: "А пам'ятаєш, ти поїхала в Казань і вже тоді погано почувалася?" Я відповіла: "Я була в Казані?" Я щиро не пам'ятаю цього, не пам'ятаю ні вильоту, ні виступу. Я була як машина, ніби цієї події не було, – заявила артистка.

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За словами співачки, часткову втрату пам'яті лікарі пояснюють високою температурою, що спричинила "стан марення". Після концерту артистка самостійно боролася з хворобою чотири дні, але після була госпіталізована в приватну клініку.

Скріншот: YouTube

Що сталося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, проте було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомляли, що у виконавиці тяжка пневмонія і уражено 40% легень. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і під'єднали до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легень.

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На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона опритомніла, а директорка співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою за допомогою відеозв'язку.

Тепер МакSим вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть за найкращих прогнозів лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повне інтерв'ю МакSим:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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