МакSим опублікувала перші фото після коми і виписки з лікарні

МакSим перевели з реанімації у звичайну палату / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка розмістила фото, на якому видно її ноги і великий букет квітів. Друзі, колеги і шанувальники надсилають МакSим букети квітів на знак підтримки. На один з кадрів потрапили ноги співачки. Судячи з фото, артистка сильно схудла, перебуваючи в лікарні майже два місяці. Нещодавно вона виписалася, а тепер готується до реабілітації в одному з центрів Підмосков'я.

Поки що артистка перебуває вдома і в соцмережах дякує всім своїм рідним, близьким і шанувальникам за моральну підтримку в цей непростий період.

МакSим йде на поправку і публікує перші фото з лікарні після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

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На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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