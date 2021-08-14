Співачка МакSим частково втратила пам'ять після виходу з коми

Піар-менеджерrf артистки повідомила, що Марина не пам'ятає події, які відбулися з нею до того, як вона потрапила до лікарні

Співачка МакSим після виходу з коми не пам'ятає деякі події / Фото: instagram.com/maksimartist

За словами Яни Богушевської, у МакSим, яку напередодні виписали з лікарні, провали в пам'яті – співачка не пам'ятає свій останній концерт і відкриття власної школи мистецтв.

Марина майже не пам'ятає або частково пам'ятає деякі події до коми, – цитує Богушевську "СтарХіт".

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Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. На неї чекають місяці відновлення, проте навіть при кращих прогнозах, лікарі не гарантують, що Максим повернеться на сцену і зможе співати.

МакSим виїжджає з лікарні після тривалого перебування в комі / Фото: Telegram

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, тим не менш, було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легень.

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На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директорка співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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