МакSим переводять в звичайну палату – представник співачки

МакSим була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі. На повне відновлення співачки піде багато часу

Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

Минулого тижня співачка МакSим вийшла з коми . Представники співачки не поспішали ділитися подробицями про стан здоров'я артистки, але зазначали, що їй набагато краще. Тепер же директорка МакSим Маргарита Соколова у себе в Instagram повідомила, що співачку переводять в звичайну палату.

Ваша улюблена артистка йде на поправку. Сьогодні до вечора її переводять в звичайну палату, – написала Маргарита Соколова.

Менеджерка МакSим Маргарита Соколова розповіла про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Менеджер МакSим зазначила, що дату виписки співачки лікарі поки не називають, але вона не за горами.

Самі лікарі кажуть, що це рідкісний і унікальний випадок, такий щасливий кінець. Звичайно, ще потрібно тривале відновлення. Сили необхідно заповнювати, енергії ще недостатньо, але вона здатна самостійно ходити, їсти, спілкуватись, – розповіла Маргарита Соколова.

Менеджерка співачки додала, що МакSим поки заборонено співати і на час про перельоти варто забути. Поки невідомо на який строк. Це буде зрозуміло по самопочуттю і по тому, як буде йти процес відновлення легких.

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Виконавиця була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі.

і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі. У співачки виявили інфекцію, а пізніше стало відомо про ймовірність того, що одна легеня МакSим вже не зможе відновитися ніколи .

. З'явилося повідомлення, що Максим прийшла до тями після того, як її відвідав священик. Але директор зірки спростувала цю інформацію.

цю інформацію. 3 серпня лікарі відключили 38-річну Марину Максимову від ЕКМО. Представники МакSим підтвердили, що співачка прийшла до тями. Директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Дивіться виступ МакSим з концерту в Казані, після якого співачку госпіталізували:

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