МакSім та Єгор Крід переспівали хіт 00-х: згадуємо інші треки співачки, під які плакали в юності

Жодна дискотека не обходилася без повільних танців під "Мой рай" и "Знаешь ли ты"

Найкращі пісні МакSім від "Мой рай" до "Отпускаю" / Фото: YouTube

Ностальгія – справа звичайна. Ось МакSім, у якої почалися проблеми зі здоров'ям, та Єгор Крід вирішили повернути 2006-й та записали пісню "Отпускаю" в дещо іншій версії.

Насправді вона звучить як і раніше, просто Крід додав трохи свого фірмового звучання.

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Єгор Крід & МакSім – Отпускаю

З цієї нагоди згадуємо ще кілька найпопулярніших композицій Максим. Багато хто може їх пам'ятати, навіть якщо не були фанатами співачки.

Одна з таких пісень – "Мой рай":

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А трек "Знаешь ли ты" взагалі став найкультовішим, якщо можна так сказати, у творчості артистки. У Мережі одного часу вірусними були ролики, де вболівальники на стадіонах співали відомі рядки "Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай..."

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Якщо ви ще не потонули в сльозах, саме час увімкнути пісню МакSим – "Нежность":

Ще один хіт Марини Максимової, який був випущений у 2006 році "Ветром стать". Історія, показана у кліпі, дуже трагічна, але зі щасливим кінцем!

Після того, як МакSім потрапила до лікарні і деякий час перебувала в комі, у соцмережах її шанувальники писали, що артистка передбачила свою смерть рядками "Когда я умру — я стану ветром и буду жить над твоей крышей…" адже далеко не всі співаки не бояться співати про таку хвилюючу тему.

На щастя, це лише слова, а Максим вже одужала і відновлює свої сили після пережитого.

Раніше ми писали, що співачка МакSім вперше виступила на сцені після коми.