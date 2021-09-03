Måneskin "кинули" MARUV за кілька хвилин до її виходу на сцену в Москві

Måneskin в останній момент скасували виступ MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial, instagram.com/maneskinofficial

Ольга Бузова вже встигла відреагувати на обурення Ксенії Собчак щодо інтерв'ю, але зараз, схоже, назрів новий скандал.

Як пише Telegram-канал Super.ru, на розігріві у переможців "Євробачення" Måneskin в московському ГУМі на приватному концерті мала виступити українська співачка MARUV. Але за кілька хвилин до її виходу на сцену музиканти скасували її виступ.

Артистці нічого не залишалося робити, як покинути ГУМ. Про це повідомили очевидці, які мигцем побачили артистку поруч зі сценою.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Повідомляється також, що організатори розглядали кілька кандидатур, однак найбільше сподобалася саме епатажна українська виконавиця.

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Що Måneskin натворили в Москві?

Багато шанувальників артистів залишилися незадоволені тим, що їх не пустили на концерт. Як повідомляє низка російських новинних Telegram-каналів, концерт був "не для всіх" , та й квитків на виступ італійських рокерів напередодні їхнього приїзду в продажу не було.

Ще один скандал пов'язаний з Ксенією Собчак і Ольгою Бузовою. Виявилося що менеджери артистів написали Ксенії і нібито напросилися до неї на інтерв'ю. Собчак з командою довго готувалася, але в підсумку залишилася ні з чим.

Інтерв'ю було обіцяно ще одній журналістці і YouTube-інтерв'юерці – Тетяні Мінгалімовій, яка веде канал "Нежный редактор". Вона теж довго готувалася до бесіди з Måneskin, але в останній момент менеджери артистів скасували всі інтерв'ю.

В підсумку з музикантами змогла поспілкуватися співачка Ольга Бузова – її інтерв'ю з рокерами вийде в російському Cosmopolitan.

Собчак обурилася тим, що Бузова поговорила з музикантами про "борщ, свої пісні і татуювання", в той час як Ксенія планувала обговорити з Måneskin серйозні теми: рівність, фемінізм, гомофобію і так далі.