MARUV хотіла продавати дікпіки знаменитостей – зізнання співачки

MARUV зізналася, що мала ідею продавати дикпіки зірок / Фото: Инстаграм
Нещодавно відома артистка MARUV, яка у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою, розповіла, що їй, і танцівницям її балету, в особисті повідомлення безліч чоловіків час від часу скидають знімки інтимного характеру.
Надсилають усе. Дікпіки у нас постійно в директ валяться, – розповідає артистка.
Дівчата вирішили не втрачати можливості в майбутньому підзаробити і вигадали бізнес-план, як отримати вигоду з таких фотографій. Вони вирішили, що могли б зареєструватися в спеціальній соцмережі, де, заплативши за підписку на певний аккаунт працівників сексуальної сфери, можна переглядати багато їхніх відвертих фотографій.
Ідея дуже класна. Ми хотіли створити обліковий запис під назвою "Знамениті пі**ки" . Оскільки надсилають нам дікпіки не лише невідомі люди, а й відомі. Ми хотіли там викладати, – каже MARUV.
Співачка впевнена, що така послуга була б дуже популярною серед шанувальників деяких знаменитостей.
Якщо тобі подобається якийсь артист, ти думаєш – закохуватися в нього чи ні. Так ти можеш зайти до нас на обліковий запис і подивитися відразу все, – сміючись ділиться виконавиця.
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