MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте знову спровокувала хейтерів: відео

Українська співачка MARUV показала залаштунки підготовки до концерту і своє перевтілення в епатажну спокусницю

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

У новому ролику співачка MARUV, яку нещодавно зацькували за провокаційні фото з Філіпом Кіркоровим, одягнула топ з латексу, корсет з ременем, рукавички та колготки в сітку, ефектно позуючи на селфі камеру. Так зірка готувалася до свого виступу, для якого вона також змінила свої темні локони на перуку в формі каре червоно-малинового відтінку.

Відео MARUV поділилася у своєму Instagram-акаунті і отримала бурхливу реакцію з боку прихильників.

Одні підписники артистки назвали співачку "феєричною" і засипали її компліментами.

"Феєрично"

"Це Mouline Rouge! Вистава, костюми, зухвалість, гра, секс, свобода вибору, любов! Просто карнавал емоцій – Maruv"

Інші ж, навпаки, не оцінили відвертий вихід зірки та навіть засудили її за це.

"Голос вогонь, пісні талант, фігура теж! Навіщо тільки самовиражатися латексом, клепками, платформами та іншим"

"У нас такі на московському проспекті в Харкові стоять після 22:00. По 100 доларів"

Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум у два міста України з концертами.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

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