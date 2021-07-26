MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте знову спровокувала хейтерів: відео

У новому ролику співачка MARUV, яку нещодавно зацькували за провокаційні фото з Філіпом Кіркоровим, одягнула топ з латексу, корсет з ременем, рукавички та колготки в сітку, ефектно позуючи на селфі камеру. Так зірка готувалася до свого виступу, для якого вона також змінила свої темні локони на перуку в формі каре червоно-малинового відтінку.
Відео MARUV поділилася у своєму Instagram-акаунті і отримала бурхливу реакцію з боку прихильників.
Одні підписники артистки назвали співачку "феєричною" і засипали її компліментами.
- "Феєрично"
- "Це Mouline Rouge! Вистава, костюми, зухвалість, гра, секс, свобода вибору, любов! Просто карнавал емоцій – Maruv"
Інші ж, навпаки, не оцінили відвертий вихід зірки та навіть засудили її за це.
- "Голос вогонь, пісні талант, фігура теж! Навіщо тільки самовиражатися латексом, клепками, платформами та іншим"
- "У нас такі на московському проспекті в Харкові стоять після 22:00. По 100 доларів"
Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум у два міста України з концертами.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:
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