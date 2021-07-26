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MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте знову спровокувала хейтерів: відео

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 липня, 17:45
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Українська співачка MARUV показала залаштунки підготовки до концерту і своє перевтілення в епатажну спокусницю
MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

У новому ролику співачка MARUV, яку нещодавно зацькували за провокаційні фото з Філіпом Кіркоровим, одягнула топ з латексу, корсет з ременем, рукавички та колготки в сітку, ефектно позуючи на селфі камеру. Так зірка готувалася до свого виступу, для якого вона також змінила свої темні локони на перуку в формі каре червоно-малинового відтінку.

Відео MARUV поділилася у своєму Instagram-акаунті і отримала бурхливу реакцію з боку прихильників.

Одні підписники артистки назвали співачку "феєричною" і засипали її компліментами.

  • "Феєрично"
  • "Це Mouline Rouge! Вистава, костюми, зухвалість, гра, секс, свобода вибору, любов! Просто карнавал емоцій – Maruv"

Інші ж, навпаки, не оцінили відвертий вихід зірки та навіть засудили її за це.

  • "Голос вогонь, пісні талант, фігура теж! Навіщо тільки самовиражатися латексом, клепками, платформами та іншим"
  • "У нас такі на московському проспекті в Харкові стоять після 22:00. По 100 доларів"

Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум у два міста України з концертами.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

Раніше MARUV випустила кліп на межі еротики і фільму жахів – співачка облизала величезного черв'яка прямо в кадрі.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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