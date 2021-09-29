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Не для Playboy. Ми зібрали 10 звичайних фото MARUV, де вона не в латексі і одягнена

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
29 вересня, 19:18
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MARUV нерідко балує своїх підписників відвертими фото, які викликають у публіки різні емоції – одні просять більше таких кадрів, інші радять співачці бути скромнішою
10 образів MARUV в звичайному житті
10 образів MARUV в звичайному житті / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ми часто бачимо MARUV, яка недавно випустила новий трек, в різноманітних сексуальних вбраннях. Вони є частиною її сценічного іміджу. Нещодавно українська артистка знялася для чоловічого журналу Playboy, де її любов до відвертих образів виявилася дуже доречною.

MARUV знялася для російського Playboy
MARUV знялася для російського Playboy / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Подібний одяг артистка вдягає на сцену під час виступів, а ось в звичайному житті Анна (справжнє ім'я співачки – Ред.) вважає за краще зручні вбрання в стилі casual і майже не використовує мейкап.

Ми зібрали 10 фото, на яких MARUV позує в звичайному одязі, а на деяких і без макіяжу.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

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На відпочинку артистка носить взуття без підборів. MARUV явно любить сонцезахисні окуляри і головні убори.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нерідко артистка одягає речі в спортивному стилі.

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MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Подібні фото – рідкість в Instagram співачки.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Іноді MARUV комбінує різні стилі в одязі.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Блузки й спідниці – таке теж можна зустріти в її гардеробі.

MARUV з чоловіком Олександром
MARUV з чоловіком Олександром / Фото: instagram.com/maruvofficial

Дачний стиль і ніякого латексу!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Гаразд, іноді можна і шкіряні штани з каблуками одягти – це ж не корсет або панчохи.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Casual MARUV – в такому образі артистку майже не впізнати!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Схоже, співачка велика шанувальниця тварин.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Дивіться відеосюжет про вбрання, за які зіркам було соромно:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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