Маша Єфросиніна про скандальне інтерв'ю Пустовіт: Я ні про що не шкодую

Маша Єфросиніна виправдалася за інтерв'ю з Сашею Бо / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На думку Маші Єфросиніної, все то, що їй розповіла Саша Пустовіт, потрібно було озвучити. Вона називає Сашу сильною і сміливою, тому що дівчині було не просто розкрити секрети свого життя.

Нагадаємо, що Ігор Пустовіт заявив, що Єфросиніна допомогла Саші винести всі подробиці сімейного життя на публіку лише заради рейтингів свого шоу.

Я ні про що не шкодую, не збрехала ні в єдиному слові, у мене є позиція, і я як і раніше вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити, – заявила Маша Єфросиніна в інтерв'ю "КП".

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Маша Єфросиніна та Саша Бо / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Ведуча неохоче коментує своє інтерв'ю з Сашею Бо, кажучи, що це може виглядати як виправдання або захист. Маша впевнена, що кожен повинен зробити висновки самостійно.

Ця історія – не для срачу, це історія – щоб всі зробили свої висновки. Всі коментарі в цій історії – це і є біль кожної людини, – додала Єфросиніна.

Що за історія з Пустовіт?

Блогерка Саша Пустовіт дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла, що ховається за інстаграмним образом її "ідеальної сім'ї", звинувативши свого чоловіка Ігоря Пустовіта в буллінгу.

Про те, що подружжя вирішило розлучитися, стало відомо ще раніше. У них, до речі, є два маленьких сина.

Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Ігор Пустовіт теж дав інтерв'ю, та вже Славі Дьоміну, розповівши, як усе було між ним і Сашею, зі свого боку, що Бо багато років приховувала від нього свою хворобу і принижувала в ліжку.

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