Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

ABBA повертається

Måneskin кинули

Собчак VS Бузова

Кіно у Венеції

Вийшов за дружину

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Секс вирішує все: 5 зізнань Полякової та Єфросиніної про шлюб

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 09:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Маша і Оля представили нове шоу, в якому відверто поговорили на тему сексу в шлюбі і як взагалі рятувати стосунки, якщо ви разом вже багато років
Маша Єфросиніна та Оля Полякова випустили нове шоу
Маша Єфросиніна та Оля Полякова випустили нове шоу / Фото: Скріншот з YouTube

YouTube-шоу Маші Єфросиніної та Олі Полякової називається "Дорослі дівчатка", зовсім як нова пісня Королеви ночі. У першому випуску зірки торкнулися теми, які їм близькі, і зробили несподівані зізнання.

Реклама

Про все це ми коротко розповімо далі в декількох пунктах.

Скільки разів на тиждень секс

Проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче... У довгому шлюбі є ось ця тема, коли трошки лінь, – сказала Полякова.

Єфросиніна зізналася, що з такою ж проблемою стикається і вона, коли секс на тиждень відбувається один-два рази.

Криза у стосунках і інтим

Реклама

Маша Єфросиніна згадала, як її шлюб з Тимуром Хромаєвим розпався через 11 років, вони жили окремо і чоловік засипав її подарунками.

Полякова зазначила, що часом скандали і сварки можуть "розігріти" подружнє життя, адже це куди веселіше, ніж спокій і звичка.

Так, притупляється пристрасть, так, йде регулярний секс, так, йде романтика, але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі... І якщо у тебе плюсів більше, то ти пробачаєш ці мінуси, – додала Оля.

Секс врятував шлюб Маші

Маша Єфросиніна зізналася, що на початку стосунків імітувала оргазм. Мені так від себе стало гидко, – сказала ведуча.

Маша Єфросиніна/Скріншот з YouTube
Реклама

Вона розповіла про це Тимуру і після, щоб розв'язати цю проблему, вони разом дивилися порно і ходили в секс-шоп.

Другий шлюб ми побудували тому, що почавши таємно зустрічатися від друзів, ми просто переспали. І в сексі, перебуваючи в цій кризі, рік не спілкуючись, в першому сексі я зрозуміла силу того, що таке близькість і крутий секс одночасно, – розповіла Маша.

Рутина в шлюбі – неминуча

У відповідь на зізнання Єфросиніної Полякова розповіла, що у неї в стосунках все починалося дуже пристрасно і бурхливо, проте з роками все це притупляється і зараз подружнє життя – це просто рутина. Так, за словами співачки, відбувається у більшості людей.

Тоді коханець?

Реклама

Що в цій ситуації робити – Полякова не знає. Маша Єфросиніна відразу заговорила про коханця, але зазначила, що жінки ніколи не зраджують заради сексу. Вона вважає, що жінки зраджують "в голові", що всередині у них порожнеча і брак любові.

Дивіться повний випуск шоу Єфросиніної та Полякової "Дорослі дівчатка":

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартував Венеційський кінофестиваль
Прем'єра української стрічки, знятої в одеській колонії
Дізнатися більше
Кава? Бред Пітт у новій рекламній кампанії
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Цитата дня

Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія

Ігор Тарнопольський експродюсер Джамали
Цікаво
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти