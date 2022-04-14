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Маша Єфросініна жорстко відповіла прихильникам "дружби народів": Мені на**й не потрібен мир у спілкуванні з вашим народом!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 10:15
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Телеведуча Маша Єфросініна поставила на місце всіх коментаторів, які звинувачують її у розпалюванні ненависті між українцями та росіянами
Маша Єфросініна поставила на місце прихильників "дружби народів"
Маша Єфросініна поставила на місце прихильників "дружби народів" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Війна в Україні дала зрозуміти, що про жодну "дружбу народів" говорити не можна. Телеведуча Маша Єфросініна взагалі перестала спілкуватися зі своїми рідними з Керчі, які стали сліпо вірити російській пропаганді та з початку війни не написали жодного повідомлення їй.

Нині ж у Мережі на телеведучу накинулися хейтери, які звинуватили Єфросинину у надмірній агресії та розпалюванні ворожнечі між українцями та росіянами. Ведуча довго мовчати не стала і дала жорстку відповідь усім недоброзичливцям.

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Мені не потрібний світ у спілкуванні з вашим народом! Ви, люди з бракованим генетичним кодом, зробили мене і весь мій народ таким до кінця наших днів! Ну, або до кінця ваших днів ... І засуньте собі в ж * пу сумні фрази "не всі російські такі".. Ті, хто не такі, вже вчать другу мову, – написала Єфросініна у своєму Instagram.

До публікації телеведуча додала запис перехопленої СБУ телефонної розмови російського солдата, де його дружина дозволяє орку ґвалтувати українок.

Раніше Маша Єфросініна показала, як екс-холостяк Іраклі Макацарія допомагає українцям у Грузії.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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