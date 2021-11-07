Меган Маркл та принц Гаррі планують поїхати в "фальшиві" королівські тури

Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

У вересні герцоги Сассекські відвідали Нью-Йорк. За час свого візиту вони також встигли зустрітися з мером Нью-Йорка, відвідати початкову школу та виступити з промовою про масову вакцинацію. Експерти зазначили, що ця поїздка принца Гаррі та Меган Маркл дуже нагадувала офіційний королівський тур.

В оточенні герцогів Сассекських подейкують, що наступного року таких поїздок буде більше . Пара планує поїхати до Японії, Австралії та деяких міст США. Про це пише Daily Express.

Реклама

Згідно з дуже гарним джерелом, Гаррі та Меган планують, скажімо так, "фальшиві" королівські тури 2022 року , – розповів королівський експерт Ніл Шон.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

До речі, наступного року принц Гаррі та Меган Маркл точно не збираються пропадати з поля зору ЗМІ. Відомо, що онук королеви презентує мемуари про своє життя у королівській родині. За чутками, нові одкровення принца Гаррі можуть спровокувати новий скандал із членами королівської родини.

Інші новини про Меган Маркл і принца Гаррі: