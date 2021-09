Новий вихід: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі прибули до Нью-Йорку, де зустрілися з мером міста Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул. Іншу частину дня вони провели в початковій школі Гарлему.

Гаррі і Меган поспілкувалися із другокласниками: британський принц сидів з дітьми, поки його дружина читала їм свою книгу "Лавка".

Prince Harry sits with students as Meghan Markle reads from her book, The Bench. She said its the first time shes read the book to a group of kids other than her own two children, Archie & Lillibet (who was born in June) @CBSNewYork pic.twitter.com/HF12WJdh6F