Новий вихід: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі

Подружжя все частіше стало з'являтися на публіці. На цей раз вони поспілкувалися з дітьми в Нью-Йорку – дивіться нові фото

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі / Фото: Getty Images

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі прибули до Нью-Йорку, де зустрілися з мером міста Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул. Іншу частину дня вони провели в початковій школі Гарлему.

Гаррі і Меган поспілкувалися із другокласниками: британський принц сидів з дітьми, поки його дружина читала їм свою книгу "Лавка".

Спочатку я написала цю книгу як вірш для мого чоловіка, коли у нас тільки народився маленький хлопчик, – розповіла Маркл класу. Я ніколи не читала його іншим дітям, крім наших власних дітей. Так що я дуже рада, що тепер можу прочитати це вам.

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Prince Harry sits with students as Meghan Markle reads from her book, The Bench. She said its the first time shes read the book to a group of kids other than her own two children, Archie & Lillibet (who was born in June) @CBSNewYork pic.twitter.com/HF12WJdh6F - Natalie Duddridge (@NatDuddridgeTV) September 24, 2021



Пара також приєдналася до ректора шкіл Нью-Йорку Мейш Портер, щоб висвітлити Ініціативу громадських шкіл, яка забезпечує емоційну і соціальну готовність дітей до навчання.

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Меган одягла червоний костюм і топ, які доповнила туфлями-човниками. Принц Гаррі обрав світлі брюки і чорну футболку з довгим рукавом.

Принц Гаррі і Меган Маркл в Гарлемі / Фото: Getty Images

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За інформацією Page Six, подружжя зупинилося в готелі Carlyle. Це місце свого часу любила принцеса Діана. Зупинялися в цьому ж готелі принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого візиту до Нью-Йорку.

Нагадаємо, в цю суботу герцоги Сассекські виступлять на зірковому концерті Global Citizen Live на підтримку вакцинації.

Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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