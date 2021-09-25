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Новий вихід: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 14:05
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Подружжя все частіше стало з'являтися на публіці. На цей раз вони поспілкувалися з дітьми в Нью-Йорку – дивіться нові фото
Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі
Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі / Фото: Getty Images

Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі прибули до Нью-Йорку, де зустрілися з мером міста Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул. Іншу частину дня вони провели в початковій школі Гарлему.

Гаррі і Меган поспілкувалися із другокласниками: британський принц сидів з дітьми, поки його дружина читала їм свою книгу "Лавка".

Спочатку я написала цю книгу як вірш для мого чоловіка, коли у нас тільки народився маленький хлопчик, – розповіла Маркл класу. Я ніколи не читала його іншим дітям, крім наших власних дітей. Так що я дуже рада, що тепер можу прочитати це вам.

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Пара також приєдналася до ректора шкіл Нью-Йорку Мейш Портер, щоб висвітлити Ініціативу громадських шкіл, яка забезпечує емоційну і соціальну готовність дітей до навчання.

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Меган одягла червоний костюм і топ, які доповнила туфлями-човниками. Принц Гаррі обрав світлі брюки і чорну футболку з довгим рукавом.

Принц Гаррі і Меган Маркл в Гарлемі / Фото: Getty Images

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За інформацією Page Six, подружжя зупинилося в готелі Carlyle. Це місце свого часу любила принцеса Діана. Зупинялися в цьому ж готелі принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого візиту до Нью-Йорку.

Нагадаємо, в цю суботу герцоги Сассекські виступлять на зірковому концерті Global Citizen Live на підтримку вакцинації.

Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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