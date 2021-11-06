Стривожений Принц Гаррі готовий повернутися до Англії, щоб побачитися з королевою

Принц Гаррі повернеться до Великобританії, щоб відвідати свою бабусю Єлизавету II з дружиною Меган Маркл або без неї – повідомило близьке до королівської родини джерело.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Як відомо, колишні представники родини монархів Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали жити до Каліфорнії після того, як вирішили скласти із себе королівські обов'язки. Тоді їхнє спілкування з іншими представниками благородного роду складалося непросто, і принц Гаррі навіть перестав із ними бачитися. Винятком стали похорони дідуся – принца Філіпа навесні цього року. Але попри розбіжності герцог збирається повернутися на батьківщину, щоб провести різдвяні канікули разом із королевою, навіть якщо для цього йому тимчасово доведеться залишити дружину Меган та двоє дітей. Про це повідомляє джерело видання Heat:

Він боїться, що може не бути іншої можливості відзначити свята з королевою. Незважаючи на всі свої образи на королівську родину, він обожнює свою бабусю і страшенно сумує за нею, – кажуть інсайдери.

Єлизавета ІІ, принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Таке рішення герцог Сассекський ухвалив після того, як дізнався, що Єлизавета II потрапила до лікарні через погіршення самопочуття. Тоді він дуже переживав за неї:

Принц був з нею на зв'язку настільки часто, наскільки міг, відправляв повідомлення і посилки, але цього недостатньо. Він вважає своїм обов'язком летіти до неї, – повідомляють джерела видання Heat.

Відомо що Тепер здоров'я королеви налагоджено і під наглядом.

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