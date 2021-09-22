Над Меган Маркл і принцом Гаррі жорстко познущалися під час церемонії Еммі-2021

Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Лондона / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл, які нещодавно увійшли до ТОП-100 найвпливовіших людей, опинилися в центрі уваги на церемонії вручення нагород "Еммі" минулої неділі. Інтерв'ю герцогів Сассекських було номіновано в категорії "Видатний документальний або спеціальний випуск", але в результаті стало предметом жартів.

Як пише The Mirror, ведучий церемонії Седрік Розважальник зазначив, що серіал "Корона", який отримав масу номінацій (і в підсумку нагород) "Еммі", просто меркне порівняно зі справжньою монархією. Потім комік тонко висміяв скарги Меган Маркл на те, що в королівській родині у неї запитували, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі.

Меган повинна звинувачувати цього хлопчика, тому що він відмовився від свого трону швидше, ніж Едді Мерфі в "Поїздці в Америку". Навіть не віриться, що вони говорили про маленького Арчі. Якою же темною буде ця дитина! – сказав Седрик.

(У фільмі "Поїздка в Америку" наслідний принц африканської держави їде до Америки, де зустрічає свою другу половинку, заради якої він готовий відмовитися від престолу. – Ред.)

Він також зробив відсилання до того, що син Арчі, у якого немає королівського титулу, знадобиться королівській сім'ї.

Їм потрібен маленький Арчі! Чарльз не вміє танцювати. Хто ще навчить його і Єлизавету II танцювати тік-ток? Я так і бачу: малюк Арчі з королевою: "Давай, бабулю!" – розійшовся Седрик.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі / Фото: Скриншот из видео

До речі, найкращі серіали, які отримали "Еммі" цього року, можна подивитися онлайн на OLL.TV.

Чи є шанс на примирення у королівської сім'ї – дивіться відео:

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