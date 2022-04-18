Меган Маркл одним виходом порушила одразу кілька королівських правил

Герцогиня Сассекська знову у всіх на вустах / Фото: Instagram

Поки що в Мережі обговорювали новини про королівської сім'ї на Великодній службі, нагадали про себе герцоги Сассекські, які в ці дні перебувають у Нідерландах у рамках "Ігор Нескорених".

Так, новим виходом Меган Маркл позначила, що вона сама вирішує, як і що їй носити, яку тактику поведінки вибирати. Більше не виконуючи обов'язки старших членів сім'ї, дружина принца Гаррі почувається вільніше. Про ці прояви свободи та власного стилю добре говорить її новий образ.

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Так, якась дівчина на ім'я Елін Ланцендорфер на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з Меган Маркл під час одного з нових виходів.

Меган Маркл із прихильницею

Модні експерти вже встигли знайти кілька порушень королівських правил.

Перше: герцогиня Сассекська обрала дуже коротку сукню

Це гарне вбрання від Valentino. Воно чудово сидить на Мег, але британські протоколісти цей вибір не схвалили б.

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Герцогиня у сукні міні

Друге: надто яскрава помада

Ви навряд чи побачили б Кейт Міддлтон з такою зухвалою помадою на губах, королева взагалі вважає такі колори вульгарністю, але Меган може собі це дозволити.

Третє: селфі з шанувальниками

Власне, хоча останніми роками члени БКС відходять від класичних канонів, вони не тільки не можуть дозволити собі публічні прояви почуттів (напевно, від поцілунок Меган і Гаррі у британців і зовсім шок), але й обійматися, а тим паче робити Selfie з іншими людьми.

Дружина принца не відмовляє у селфі

Але у герцогів Сассекських свій шлях, що вони демонструють своєму світу.

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Нагадаємо, Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".

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