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Королева Єлизавета II вперше за 50 років пропустила Великодню службу: Кембриджі підстрахували

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 08:53
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Учора весь католицький світ відзначав важливе свято церковного календаря – Великдень-2022. Як церемонія відбулася в королівській родині Великої Британії, дивіться у нашому матеріалі
Монарша родина відвідала Пасхальну службу
Монарша родина відвідала Пасхальну службу / Фото: Getty Images

Нещодавно ми ділилися з вами архівним відео Пасхальної служби з королевою, сподіваючись побачити її на церемонії цього року. Але цього не сталося. 17 квітня у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбулася традиційна Пасхальна служба, але вперше за 50 років королеви там не було.

Важливий захід відвідали герцоги Кембриджські зі старшими дітьми. Саме їм було присвячено найбільше уваги фотографів.

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Королівська родина Великобританії відвідала Пасхальну службу
Королівська родина Великобританії відвідала Пасхальну службу / Фото: Getty Images

З Вільямом та Кейт вперше були старші діти – Джордж та Шарлотта. Для малюка Луї, очевидно, відвідувати серйозні церемонії ще зарано.

Вперше старші діти пари приєдналися до церемонії
Вперше старші діти пари приєдналися до церемонії / Фото: Getty Images

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Також на службу прийшла принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філліпс та його дочки, Зара Тіндалл та принц Едвард зі своїми сім'ями.

Принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філліпс та його доньки
Принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філліпс та його доньки / Фото: Getty Images

Крім королеви, був відсутній і принц Чарльз з дружиною.

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Зара Тіндалл з родиною
Зара Тіндалл з родиною / Фото: Getty Images

Востаннє королева Єлизавета II з'явилася на публіці 29 березня на поминальній службі по її чоловіку, покійному герцогу Единбурзькому. Відомо, що все рідше монарх відвідуватиме різноманітні заходи. Це пов'язано з проблемами зі здоров'ям королеви: у неї почалися проблеми з мобільністю. Тому королеву бачать з палицею. З чуток, вдома вона взагалі пересувається в кріслі.

Піддані сподіваються, що незабаром будуть радісні новини від королівської родини Великої Британії.

Нагадаємо, Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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