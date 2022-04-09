-1 обов'язок: Меган Маркл припинила королівський патронаж над притулком Mayhew для тварин

Меган Маркл відмовилась від зе одного патронату в якості члена королівської родини / Фото: Getty Images

Поки що в Мережі обговорювали новини про те, що отець Меган критикує герцогів Сассекських, з'явилися інші вісті від шанувальників королівської родини Великобританії. І хоча Меган Маркл і принц Гаррі більше не виконують королівських обов'язків, вони, як і раніше, залишаються членами монаршої сім'ї, кожен вчинок яких активно обговорюється в Мережі.

Так, днями стало відомо про те, герцогиня Сассекська офіційно більше не опікуватиметься притулком для котів і собак Mayhew в Лондоні, покровителькою якого вона стала у 2019 році.

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Нещодавно вона написала до притулку листа, в якому розповіла історію знайомства з Mayhew. Вона пояснила, що дізналася про існування притулку від свого друга тваринника Олі Жюста, який "трагічно і раптово помер" у січні.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Це стало для мене та багатьох інших величезним горем та приводом для рефлексії, він залишив нам у спадок пухнастих друзів та розуміння, що потрібно просто любити їх. Хоча час мого офіційного заступництва Mayhew добіг кінця, моя постійна підтримка продовжується. Я закликаю кожного з вас допомагати у будь-який доступний спосіб. Емоційна підтримка врятованої тварини ні з чим не може зрівнятися – ви скоро зрозумієте, що не ви їх рятуєте, а вони рятують вас.

Тобто Меган та Гаррі продовжать підтримувати притулок вже як приватні особи від імені свого сина Арчі. У своєму листі вона пообіцяла й надалі допомагати його мешканцям. Зокрема, герцогиня зобов'язалася спонсорувати споруду будиночка для собак від імені сина герцогів Сассекських Арчі.

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скріншот з Твіттера

Нагадаємо, у пари є двох собак, у яких вони душі не чують. Раніше повідомлялося, що улюбленці допомогли Маркл пережити викидень.

Меган Маркл із собаками

На даний момент Меган Маркл керує лише однією благодійною організацією у Великій Британії. Smart Works, яка допомагає жінкам з пристроєм на роботу та займається жіночим одягом.

Також сьогодні у всіх на вустах той факт, що улюбленця публіки кота Степана номінували на престижну міжнародну премію блогерів.

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