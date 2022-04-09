Улюбленця публіки кота Степана номінували на престижну міжнародну премію блогерів

Знаменитий кіт-блогер із Харкова приєднався також до благодійної ініціативи

Кіт Степан продовжує займатися благодійністю / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

У нас чудові новини для всіх шанувальників цього ТОПового українського блогера. Кіт Степан, який після початку війни в Україні змушений був покинути Харків і тепер живе в Монако, номінований на престижну премію в індустрії інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Це не лише престижно, а й стане великою допомогою!

Справа в тому, що на церемонію нагородження лауреатів, яка пройде в Каннах 18 травня, будуть продавати квитки. Гроші із продажу підуть на благодійність.

Реклама

На сторінці організатором з'явилася інформація про те, що на церемонії вручення нагород World Influencers and Bloggers Awards, у якій візьмуть участь понад 100 інфлюєнсерів, зможуть зібрати значні кошти для дітей, які постраждали від війни в Україні.

А в публікації кота Степана йдеться про таке:

Реклама

кіт Степан

Дуже почесно, що це буде збір коштів для України. Мої дорогі друзі з Європи та США, якщо ви бажаєте приєднатися до заходу, ви можете придбати квитки – всі кошти будуть спрямовані на благодійність.

Відомо, що церемонія пройде в п'ятизірковому готелі Martinez, середня вартість квитка становить 1000 євро. На захід чекають понад 100 інфлюенсерів. Виручені кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

Також не секрет, що український кіт-блогер Степан, який переїхав до Франції, допомагає тваринам в Україні.

Нагадаємо, вчора Селін Діон, рокери Måneskin та інші артисти закликали жертвувати на допомогу українським біженцям.

Реклама

Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.