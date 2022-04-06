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Наче дали королеві ляпас: отець Меган Маркл знову критикує дочку та зятя

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 20:02
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Томас Маркл у черговому коментарі пресі невтішно висловився про герцог Сассекських у зв'язку з новими подіями
Герцоги Сассекські знову стали об'єктами критики батька Меган
Герцоги Сассекські знову стали об'єктами критики батька Меган / Фото: Getty Images, открытые источники

Відносини Меган Маркл з батьком – окрема тема для книг. Регулярно в Мережі з'являються новини, що додають скандальності. І тепер обговорюється новий коментар Томаса Маркла, де він вкотре засуджує дії доньки та зятя.

Так, нещодавно в західній пресі з'явився невтішний відгук батька герцогині Сассекської, де він критикує відсутність герцогів Сассекських на поминальній службі на честь принца Пилипа. Були майже всі члени королівської родини Великої Британії, але не Меган та принц Гаррі. За словами отця Мег, він дуже засмутився, дізнавшись, що цієї пари не було жалобного заходу.

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отець Меган знову критикує пару

Їхня присутність могла б послужити не лише даниною пам'яті Пилипу, а й знаком поваги на адресу Єлизавети II. А своєю відсутністю Меган і Гаррі наче дали королеві ляпас. Це непростимо. І це не повинно прощатися,

- Заявив батько герцогині Сассекської.

Томас Маркл додав, що не в курсі, що спричинило їхню відсутність, але вважає, що такому рішенню не повинно бути ні виправдань, ні прощення. Тим більше в момент, коли королева Єлизавета ІІ погано почувається.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Чи будуть санкції для пари від королівської родини Великої Британії, поки що невідомо.

Також у Мережі обговорюють той факт, навіщо насправді режисер Кері Фукунага приїхав до України .

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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