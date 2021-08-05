Меган Маркл вибрала прикрасу з таємним змістом для першої появи на публіці після пологів (фото)

Кожна поява Меган Маркл на публіці викликає ажіотаж і обговорюється ще кілька днів. Перше відео дружини принца Гаррі після народження Лілібет не стало винятком

Як Меган Маркл виглядає після пологів / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Вчора Меган Маркл відзначила день народження . Їй виповнилося 40 років. На честь свого дня народження герцогиня Сассекська вперше після народження доньки з'явилася публіці . Меган анонсувала запуск нової благодійної ініціативи їх з принцом Гаррі фонду Archewell.

Дружина принца Гаррі випустила невелике відео з актрисою Мелісою МакКарті, в якому розповіла про новий проєкт.

Меган Маркл запускає благодійний проєкт 40 х 40. Вона попросила 40 своїх відомих друзів приділити по 40 хвилин свого часу, щоб підтримати жінок, які повертаються на роботу після пандемії.

Я вважаю, що подібне наставництво – це один із способів допомогти жінкам знайти упевненість в собі і відновити свою економічну силу, – сказала Меган.

Багато хто звернув увагу на дорогоцінні прикраси на шиї Меган Маркл, які важко не помітити.

Меган Маркл вперше після народження доньки з'явилася на публіці / Фото: Скріншот з YouTube

Дружина принца Гаррі обрала підвіски від бренду Logan Hollowell в формі сузір'їв Тельця і Близнюків – астрологічних знаків її сина Арчі і дочки Лілібет. Вартість підвіски зі знаком Телець – 1785 доларів, Близнюки – 1600 доларів.

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