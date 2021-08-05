Меган Маркл выбрала украшение с тайным смыслом для первого появления на публике после родов (фото)

Каждое появление Меган Маркл на публике вызывает ажиотаж и обсуждается еще несколько дней. Первое видео супруги принца Гарри после рождения Лилибет не стало исключением

Как Меган Маркл выглядит после родов / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Вчера Меган Маркл отметила день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В честь своего дня рождения герцогиня Сассекская впервые после рождения дочери появилась публике. Меган анонсировала запуск новой благотворительной инициативы их с принцем Гарри фонда Archewell.

Супруга принца Гарри выпустила небольшое видео с актрисой Мелиссой МакКарти, в котором рассказала о новом проекте.

Меган Маркл запускает благотворительный проект 40 х 40. Она попросила 40 своих известных друзей уделить по 40 минут своего времени, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу после пандемии.

Я считаю, что подобное наставничество — это один из способов помочь женщинам обрести уверенность в себе и восстановить свою экономическую силу, – сказала Меган.

Многие обратили внимание на драгоценные украшения на шее Меган Маркл, которые трудно не заметить.

Меган Маркл впервые после рождения дочери появилась на публике / Фото: Скриншот из YouTube

Супруга принца Гарри выбрала подвески от бренда Logan Hollowell в форме созвездий Тельца и Близнецов — астрологических знаков ее сына Арчи и дочери Лилибет. Стоимость подвески со знаком Телец – 1785 долларов, Близнецы – 1600 долларов.

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