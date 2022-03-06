Актор та телеведучий Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Відомому в Україні актору та телеведучому було лише 33 роки...

Паша Лі трагічно загинув / Фото: Инстаграм

Йде 11-й день російського вторгнення в Україну. Українці мужньо борються за свою волю, землю. У тому пеклі, яке влаштували російські війська мирним жителям, гине багато людей. І сьогодні з'явилися новини, в які не хочеться вірити, але правда невблаганна. Відомий актор та телеведучий Паша Лі загинув під обстрілом в Ірпені.

Ще день тому актор робив публікації в інстаграм, надихаючи та мотивуючи своїм прикладом інших, приєднавшись до Сил тероборони та захищаючи рідне місто.

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А сьогодні адвокат Ярослав Куц у Facebook повідомив шокуючі новини: Паша Лі загинув у м'ясорубці, яку російські окупанти влаштували у передмісті, в Ірпені. Хлопцю було лише 33 роки!

Паша Лі – відомий український актор кіно та дубляжу, співак, композитор, знімався у рекламі, брав участь у багатьох музичних шоу талантів, у тому числі "Фабрика зірок 3". Що стосується кіно, ви могли його бачити у таких фільмах: "Штольня", "Тіні незабутих предків", "SelfieParty", "Правило бою", "Зустріч однокласників" та інших.

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Україна ніколи не забуде цього подвигу. Це величезна втрата, співчуваємо рідним у зв'язку із втратою...