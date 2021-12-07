Мерілін Менсон погорожував зґвалтувати сина своєї екснареченої – ЗМІ

Еван Рейчел Вуд розповіла про погрози з боку Меріліна Менсона її сину. / Фото: instagram.com/marilynmanson, instagram.com/evanrachelwood

Нещодавно Мерілін Менсон знову опинився в епіцентрі гучного скандалу, адже жертви його тортур детально розповіли про його "кімнату зґвалтувань" та через що їм довелося пройти. Хоч сам рокер заперечує усі заяви про насильство, називаючи це "жахливим спотворення реальності", однак публіка все ж вважає його винним.

Зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд, якій загрожувала дружина музиканта Ліндсі Усіч після звинувачень, знову заговорила вже про погрози, які стосуються її восьмирічного сина Джека. Так, акторка заявила, що артист погрожував її дитині!

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Вуд зізналась, що рокер заявляв їй, що нібито зґвалтує її сина, про це пише Daily Mail.

За словами зірки, вона була змушена перетворити свій будинок у Лос-Анджелесі на бункер через страх за своє життя і життя Джека. Так, жінка обладнала житло куленепробивним склом і важкими сталевими дверима. Пізніше Еван з сином й зовсім переїхали до Нешвіллу.

Я отримала тяжку травму: фізичну та емоційну. Я боюся, що він помститься мені за те, що я дала проти нього показання. Він захоче завдати шкоди мені, моєму сину та членам моєї сім'ї, – пояснила Вуд.

Мерилін Менсон / Фото: Getty Images

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Та це ще не все. Як стало відомо, акторці погрожують і затяті шанувальники Меріліна, які обіцяють знищити її, мовляв: "Забереш у мене Менсона, я заберу твоє життя".

Зазначимо, що така інформація спливла під час судового розгляду у справі про опіку над Джеком. Акторка та її ексчоловік Джеймі Белл не можуть вирішити, з ким має жити син. Так, Белл поскаржився, що Еван намагається завадити його спілкуванню з хлопчиком і нібито вона переїхала саме задля цього. Водночас Вуд запевняє, що все це через страх перед Менсоном та його армією фанів.

Нагадаємо, нещодавно рокер продав голлівудський будинок, де неодноразово мучив багатьох дівчат. За свою віллу співак отримав 1 835 000 доларів. Сам музикант купив її у 2013 році за 1 085 000 доларів.

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Та навіть і це не врятувало Менсона – до його місця проживання все ж нагрянула поліція з обшуком і вилучила докази.

Що відомо про роман Вуд та Меріліна

Роман рок-зірки та акторки розпочався у 2007 році. Через три роки вони заручилися, але того ж року розірвали стосунки.

Еван Рейчел Вуд та Мерілін Менсон планували одружитись. / Фото: Getty Images

Спочатку Вуд говорила, що їй довелося пережити домашнє насильство та зґвалтування, проте не уточнювала, кого саме вона у цьому звинувачує. Лише через деякий час вона наважилась розповісти правду.

Коротко про скандал з Менсоном

До слова, розповідями про сексуальні домагання з боку артиста поділилися близько 15 жінок. Деякі з них розповіли, що Менсон закривав своїх жертв у скляній кімнаті та психологічно знущався з них.

Наразі проти Мериліна подано три судові позови від жінок, які стверджують, що зазнавали сексуального насильства з боку нього в минулому, зокрема його колишня дівчина Ешлі Морган Смітлайн та акторка з "Ігри престолів" Есме Б'янко.

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