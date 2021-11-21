Мерілін Менсон поспішно продав особняк, в якому знущався зі своїх жертв

Всесвітньо відомий рок-виконавець швидко вирішив продати свій голлівудський будинок. Передбачається, що саме там він неодноразово мучив багатьох дівчат

Мерілін Менсон продал особняк, в якому знущався над жінками / Фото: YouTube

Зараз життя співака стало важчим як у плані громадської думки, так і в плані фінансів. До судів надійшли звинувачення колишніх партнерок музиканта у сексуальному насильстві. На цей момент Менсон отримав три судові позови. Слід зазначити, що це лише верхівка айсбергу, адже розповідями про сексуальні домагання поділилися цілих 15 жінок.

Жертви зірки розповіли: коли Мерілін починав злитися, він закривав їх у скляній кімнаті, яка була розташована в кутку спальні, на кілька годин без їжі та води. Отже, чоловік "карав" їх за будь-які провини.

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Після цього звукозаписна компанія, з якою працював Менсон, вирішила відмовитись від свого виконавця. Навіть його давній друг і за сумісництвом менеджер Тоні Чіулла також залишив співака. Не дивно, що відтоді фінансове становище рок-зірки стало більш хитким.

Мерілін Менсон отримав 15 судових позовів / Фото: instagram.com/hbo

Витративши багато коштів Мерілін Менсон вирішив продати свій особняк, де він знущався з дівчат на Голлівудських пагорбах. Як і слід було очікувати, будинки в Голлівуді не найдешевші, і той факт, що там жив хтось відомий, лише збільшує їхню вартість.

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Отже, за свою віллу площею близько 813 м2 співак заробив 1835000 доларів. Цей будинок музикант купив у 2013 році. Тоді він заплатив за нього 1085000 доларів.

Це особняк в іспанському стилі з трьома ванними кімнатами та такою ж кількістю спалень. Нерухомість була виставлена ​​на аукціон Менсоном місяць тому, він очікував за неї щонайменше 1 750 000 доларів. Як бачите, йому вдалося заробити набагато більше.

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