Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Мерілін Менсон поспішно продав особняк, в якому знущався зі своїх жертв

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
21 листопада, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всесвітньо відомий рок-виконавець швидко вирішив продати свій голлівудський будинок. Передбачається, що саме там він неодноразово мучив багатьох дівчат
Мерілін Менсон продал особняк, в якому знущався над жінками
Мерілін Менсон продал особняк, в якому знущався над жінками / Фото: YouTube

Зараз життя співака стало важчим як у плані громадської думки, так і в плані фінансів. До судів надійшли звинувачення колишніх партнерок музиканта у сексуальному насильстві. На цей момент Менсон отримав три судові позови. Слід зазначити, що це лише верхівка айсбергу, адже розповідями про сексуальні домагання поділилися цілих 15 жінок.

Жертви зірки розповіли: коли Мерілін починав злитися, він закривав їх у скляній кімнаті, яка була розташована в кутку спальні, на кілька годин без їжі та води. Отже, чоловік "карав" їх за будь-які провини.

Реклама

Після цього звукозаписна компанія, з якою працював Менсон, вирішила відмовитись від свого виконавця. Навіть його давній друг і за сумісництвом менеджер Тоні Чіулла також залишив співака. Не дивно, що відтоді фінансове становище рок-зірки стало більш хитким.

Мерілін Менсон отримав 15 судових позовів
Мерілін Менсон отримав 15 судових позовів / Фото: instagram.com/hbo

Витративши багато коштів Мерілін Менсон вирішив продати свій особняк, де він знущався з дівчат на Голлівудських пагорбах. Як і слід було очікувати, будинки в Голлівуді не найдешевші, і той факт, що там жив хтось відомий, лише збільшує їхню вартість.

Реклама

Отже, за свою віллу площею близько 813 м2 співак заробив 1835000 доларів. Цей будинок музикант купив у 2013 році. Тоді він заплатив за нього 1085000 доларів.

Це особняк в іспанському стилі з трьома ванними кімнатами та такою ж кількістю спалень. Нерухомість була виставлена ​​на аукціон Менсоном місяць тому, він очікував за неї щонайменше 1 750 000 доларів. Як бачите, йому вдалося заробити набагато більше.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти