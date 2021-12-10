Михайлюк після гучної ДТП поїхав до США, але вже готовий зустрітися із дружиною потерпілого

Максим Михайлюк зв'язався із дружиною потерпілого у ДТП. / Фото: instagram.com/flymax305/, Скріншот з YouTube

Нещодавно у Печерському районі столиці сталася аварія за участі Максима Михайлюка. Внаслідок інциденту постраждав 42-річний Федір Мединський – він отримав серйозні травми та переломи і був одразу ж госпіталізований.

Згодом громадянська дружина Мединського Анжела Шульга розповіла "Сьогодні", у якому стані перебуває її чоловік. Тоді ж вона і зізнавалася, що Михайлюк з нею не зв'язувався після аварії.

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Після того, як дружина постраждалого поділилась подробицями ДТП, з нею вийшов на зв'язок сам Максим Михайлюк.

Він мені сказав, що готовий зустрітися і, наскільки я зрозуміла, допомогти грошима на лікування чоловіка, – повідомила "Сьогодні" Шульга.

Окрім того, зі слів Анжели стало відомо, що Максим зараз перебуває поза межами України – в Майямі. Вона додала, що Михайлюк з нею зустрінеться на початку наступного тижня, після того, як прилетить з США.

За словами Анжели, сьогодні медики конкретизували суми, які необхідні для лікування – йдеться щонайменше про 56 тис. грн. Ймовірно, що це остаточна сума. Як каже Шульга, щодобово їй доводиться витрачати на ліки для чоловіка від 1200 до 2900 грн.

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Що відомо про ДТП з Михайлюком

Увечері 4 грудня Максим Михайлюк випадково збив пішохода Федора Мединського на вулиці Бойчука у Печерському районі Києва. Відомо, що чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Сам Михайлюк пояснював, що він їхав на невеликій швидкості, але не встиг зреагувати на пішохода, що вибіг на дорогу. Зараз Федір перебуває у лікарні.

Дружина Мединського Анжела Шульга розповіла, що вони з чоловіком працювали у клінінговій компанії та того дня займалися прибиранням у спортивній школі на вулиці Бастіонній. Незабаром її чоловік разом з охоронцем пішли до крамниці, аби купити цигарки – тоді ж і Федора збили.

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За словами Анжели, чоловіка одразу повезли на операції. Лікарі оцінюють його стан як стабільний тяжкий.

У нього черепно-мозкова травма, перебите плече і поставлена пластина, перебиті ребра, у легеню поставлено дренаж, перебито кульшовий суглоб, на правій нозі – відкритий перелом. Найстрашніше те, що шийний відділ хребта перебитий у двох місцях, – пояснювала Шульга.

Також громадянська дружина постраждалого підтвердила той факт, що чоловік порушив правила дорожнього руху і вийшов на дорогу на червоне світло.