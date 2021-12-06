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Холостяк Макс Михайлюк збив людину: пішохода забрали у тяжкому стані

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 19:16
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Головний герой "Холостяк-10" Максим Михайлюк збив пішохода у центрі Києва. На щастя, постраждалий залишився живим, але перебуває у важкому стані
Максим Михайлюк сбив людину
Максим Михайлюк сбив людину / Фото: YouTube / Новини LIVE

Аварія за участю Михайлюка, який вперше показав обличчя своєї дочки , сталася у Печерському районі столиці Екс-холостяк випадково збив пішохода, який намагався перебігти дорогу. Про це розповіли у прямому ефірі Новини.

Скріншот – відео

Як стало відомо, увечері 4 грудня Михайлюк їхав за кермом свого авто, раптово на дорогу вибігли двоє людей . Уникнути зіткнення не вдалося і один із пішоходів опинився під колесами автомобіля екс-холостяка.

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Скріншот – відео

Внаслідок аварії чоловік отримав серйозні травми та потрапив до лікарні . Медики оцінюють його стан як тяжкий.

За словами Михайлюка, він їхав на невеликій швидкості , але не встиг зреагувати на чоловіка, що вибіг на дорогу

Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Зайнялося зелене світло, ми почали їхати і тут різко з'явилися ці люди, їх було дві людини, – розповів водій.

Від медичної допомоги екс-холостяк відмовився.

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У своїх соціальних мережах чоловік теж ніяк не коментував те, що сталося. Сьогодні, 6 грудня, єдина Instastories Михайлюка була із літака. Швидше за все пілот полетів по роботі.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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