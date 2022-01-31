Милота дня: Сергій Притула порадував шанувальників зворушливим фото з донькою

Притула порадував прихильників душевним фото / Фото: Facebook

Популярний український шоумен та політик Сергій Притула, який раніше коментував ведучих Нацвідбору, нагадав про себе, опублікувавши зворушливий знімок зі старшою дочкою Соломією.

На своїй сторінці у Facebook Притула поділився своїми думками про те, як йому пішло на користь завершення кар'єри у "Вар'ятах". За словами політика, після цього він одночасно отримав і плюс, і мінус у скарбничку подій.

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Сергій Притула з дочкою / Фото: Facebook

Перша дещо негативна, адже сімейний бюджет позбувся одного з джерел поповнення. Друга ж, тотально в "+"! У мене вивільнилось достатньо багато часу, і левову частку його я почав витрачати на сім‘ю! Якщо скласти дві похідні докупи, то вийде, що я, фактично, заплатив за можливість проводити більше часу з дітьми. І воно того варте! Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по усьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для декого, буденні речі, як забрати дитину з садочку, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я востаннє виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу у буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!

Звичайно ж, після такого фото багато хто залишив зворушливі коментарі, захопившись теплом, що йде від знімка. І справді, Сергій Притула душі не чує у своїх спадкоємцях і дуже пишається їхніми успіхами.

Нагадаємо, у Сергія Притули підростає троє дітей: 13-річний син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук, а також 4-річна Соломія та майже однорічна Стефанія від другої дружини Катерини Сопельник.

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Притула з дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

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