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10-річна дочка Девіда Бекхема закохалася: ви лише подивіться на реакцію батька!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 21:44
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Легенда футболу та один із найсексуальніших чоловіків світу поділився зі світом своїм болем: його 10-річна та єдина дочка закохалася!
Девід Бекхем з дочкою
Девід Бекхем з дочкою / Фото: instagram.com/davidbeckham

На своїй сторінці в Інстаграм Девід Бекхем поскаржився: його донька – 10-річна Харпер Севен – закохалася. Можна лише уявити, як знаменитому футболісту чути таку заяву від єдиної доньки.

Але саме за себе каже фото одного з найбажаніших чоловіків світу.

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Девід Бекхем
Девід Бекхем / Фото: instagram.com/davidbeckham

Троянди червоні. Харпер Севен згадала, що вона закохалася, а це обличчя тата??? Але все гаразд, вона сказала: "Тату, ти мій єдиний Валентин".

Треба сказати, що у зіркового батька та його доньки дуже теплі стосунки. Вони багато часу проводять разом за іграми, спілкуванням, у подорожах. Харпер точно довіряє секрети татові, а Девід обожнює спадкоємицю. Хоча люди в Мережі не схвалюють його поцілунки з донькою.

Девід Бекхем з дочкою
Девід Бекхем з дочкою / Фото: instagram.com/davidbeckham

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Можна тільки уявити, як Девід відганятиме настирливих залицяльників дочки, коли вона підросте. Шанувальникам точно буде за чим спостерігати.

До речі, сьогодні також обговорюють новини про те, що Маколей Калкін одружується.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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