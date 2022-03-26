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Гурту Антитіла відмовили виступати разом з Едом Шираном на благодійному концерті, і от чому

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26 березня, 11:56
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Колектив мав виступати на концерті у Великій Британії дистанційно разом з популярним британським артистом
Гурту "Антитіла" відмовили у виступі на благодійному концерті у Бірмінгемі
Гурту "Антитіла" відмовили у виступі на благодійному концерті у Бірмінгемі / Фото: Instagram

Однак, через те, що учасники "Антитіли" воюють у складі Збройних сил України проти окупантів, організатори благодійного заходу змушені були їм відмовити.

Зазначимо, концерт відбудеться 29 березня у місті Бірмінгем. Зібрані кошти з заходу підуть на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від рук окупантів. Там виступатимуть, зокрема, Ед Ширан, Каміла Кабелло, Емелі Санде та Грегорі Портер.

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Гурт "Антитіла", дізнавшись про захід, запропонував Едові Ширану під час його виступу зробити своє лайв-включення з Києва. Британський артист погодився та заявив, що всім серцем підтримує Ураїну. Однак самі організатори виступили проти такої ідеї.

Через те, що концерт носить виключно гуманітарний, не військовий характер, а ми… носимо шоломи і тримаємо зброю в руках. Перш за все, ми музиканти. А шоломи і бронежилети тимчасові. Ми дякуємо за відповідь і приймаємо її. Вибачте нас, ми не були готові до такого розвитку подій. Як не були готові, що росія розв‘яже дійсно широкомасштабну війну і почне вбивати, – написав Тарас Тополя.

Також музиканти закликали зрозуміти їх, адже українцям доводиться виборювати свободу і незалежність.

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Для нас важливіше свобода і незалежність нашої держави, а також європейські цінності, заради яких ми готові битися до кінця. Можливо, зброя в наших руках суперечить концепції концерту, але точно не суперечить нашим принципам, – пояснив Тополя.

Музиканти запевнили, що українці обов‘язково переможуть і гурт ще зіграє на стадіоні власної нескореної країни, "куди заздалегідь запрошують Еда і всіх наших союзників і друзів із Об‘єднаного Королівства".

Раніше ми повідомляли, що Тарас Тополя порівняв столицю з фортецею.

До речі, Тіна Кароль і Jerry Heil допомогли зібрати два мільйони злотих для України на концерті у Польщі.

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