Мішина після розставання з Еллертом зізнається, що без нього їй "не так вже й погано"

У липні Ксенія Мішина розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом. І поки той не видаляє з профілю в Instagram спільні фото і ставить Ксюші лайки, акторка розповідає, що не боїться самотності

Ксенія Мішина розповіла, як переносить розставання з Олександром Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У публікації Ксенія Мішина, яка нещодавно скаржилася, що не може подружитися з українською мовою, написала великий текст про те, як переносить самотність, як їй спиться в порожньому ліжку тощо.

Своїм підписникам Ксюша зізналася, що в депресію не впадає:

Одна. Не так вже й погано. Приходжу додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху. Значить це прекрасне, м'яке, величезне ліжко тільки для мене.

Акторка пояснила шанувальникам, як важливо розуміти і приймати себе, не думати про те, що поруч немає якоїсь людини і що у самоті народжується творчість. Слова справжньої артистки.

Філософію Мішиної зрозуміли не всі:

"Початок сопливих постів. Вам що, 16?".

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

Але є і ті, хто все ж поділяє думку Ксенії:

"У самотності є одна підступна властивість – в один прекрасний момент розумієш, що тобі більше ніхто не потрібен, крім самої себе. Потім з цією свободою попрощатись ой як не легко. І вже не дуже і хочеться".

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

У коментарях під постом відзначився і Олександр Еллерт. Він відповів на коммент "Самотність – це вибір людини" коротким "Не завжди" .

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

Це тільки підігріло переконання фанатів пари Мішиної і Еллерта в тому, що Олександр досі любить Ксенію і хоче бути разом з нею.

Зірки розлучилися в липні. Повідомила про це Мішина вельми драматичними словами:

Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення, – написала вона в Instagram.

А ми, до речі, зібрали три версії розлучення Мішиної та Еллерта, популярні серед їхніх шанувальників.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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