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Решетник про розставання Мішиної і Еллерта: Їм би стати більш стриманими

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 липня, 19:32
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Телеведучий висловив думку стосовно одного з найгучніших розривів літа. Григорій Решетник сподівається, що Ксенії і Олександру вдасться помиритися
Григорій Решетник назвав ймовірну причину розставання Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта
Григорій Решетник назвав ймовірну причину розставання Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Варто зазначити, після публікації в Instagram Мішиної про розрив з Еллертом вже мало хто впевнений, що пара знову буде разом, але деякі фанати все ще плекають надію на краще.

В інтерв'ю "Фактам" Григорій Решетник зазначив, що Ксенія і Олександр досить емоційні люди – саме це, можливо, зіграло роль в їхньому розставанні, але не виключено, що вони помиряться.

Я не бачився з Сашком і Ксюшею після того, як з'явилася інформація про їхнє розставання. Мені здається, вони дуже емоційні. Їм би стати більш стриманими. Але мені їхня пара дуже подобалася. Тому досі сподіваюся, що Саша і Ксюша помиряться. Але якщо навіть і розлучилися назавжди, що ж – таке життя. Думаю, у них все одно залишаться прекрасні спогади одне про одного і час, проведений разом, – каже Григорій.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники були шоковані новиною про те, що їхня улюблена пара розпалася через 10 місяців після початку стосунків. Багато хто був упевнений, що Мішина і Еллерт одружаться.

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах і вели себе як закохана пара, тому ніхто не підозрював, що в стосунках актриси і коміка почався розлад.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна особистість. Мені вистачає сили волі це визнати. Інакше, я б не працювала і не дружила. Мені з нею один одному як партнери, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини

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