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Міс Україну Всесвіт Анну Неплях звинуватили у зраді. Модель не залишила це без уваги

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 20:05
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27-річна модель емоційно відповіла хейтерам на критику її у бездіяльності щодо підтримки України
Анна Неплях відповіла на критику свого життя за кордоном
Анна Неплях відповіла на критику свого життя за кордоном / Фото: instagram.com/neplyah/

Слідом за Раміною Есхакзай у Мережі жорстко пройшлися по Анні Неплях. Модель виїхала з України у перші дні повномасштабної війни. У соцмережах вона показує своє мирне життя за кордоном. Це, у свою чергу, стало приводом для критики з боку українців, які залишилися жити під обстрілами.

"Міс Україна Всесвіт 2021" вирішила відповісти хейтерам, які звинувачуюють її у непатріотичності.

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Я дуже радію, що в багатьох зараз дійсно прокинувся патріотизм, і що ми зрозуміли, що немає нічого кращого ніж наш будинок в Україні. В мене він (патріотизм, – Ред.) не прокинувся. Він не спав, він був завжди, – наголосила Неплях в Instagram.

Скріншот Instagram

За словами Анни, до війни вона могла переїхати до іншої країни – Лондон, Швейцарія, Франція, Кіпр, і навіть Росія. Але модель цього не робила і завжди поверталася до рідного Києва.

Дівчина наголосила, що вона "любить свою країну не один день або коли в неї все добре".

Мені за цей час прилетіло за все, що завгодно... Починаючи з того, чому я зараз не чищу картоплю для солдатів, спілкуюся російською, поїхала до Європи. І чому в мене є багато одягу із собою, а не єдиний спортивний костюм, коли люди тікали взагалі без речей. А потім ще й: "бідненька, в Парижі їй погано, і вона поїхала до сонця на Балі" і, закінчуючи повним абсурдом, типу "ти слухаєш російські пісні, тікай до своєї рашки", – поділилась Анна.

Скріншот Instagram

Модель пояснила, що буде посилати недоброзичливців у напрямку російського воєнного корабля.

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Анна Неплях також розповіла, що протягом війни вона не заробляє блогерством. При цьому віддала на допомогу Україні понад 100 тисяч гривень своїх власних коштів.

Скріншот Instagram

"Міс Україна Всесвіт" закликає українців перестати обливати один одного брудом, а разом протистояти одному ворогу, незважаючи чи за кордоном людина, чи в Україні.

Нагадаємо, Анна Неплях перебувала у Франції, а зараз вона на Балі. Під час перебування у Парижі модель повідомила про розставання з хлопцем-росіянином.

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Раніше ми повідомляли, що Неплях виголосила промову на підтримку України на конкурсі "Міс Бельгія-2022".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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