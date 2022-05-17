Міс Україна Всесвіт Анна Неплях знайшла нового бойфренда на Балі: "це мої перші стосунки з українцем"

27-річна модель розповіла фанатам про знайомство з хлопцем з України та поділилась, як вони проводять час на острові

Анна Неплях показала свого нового хлопця / Фото: instagram.com/neplyah/

В березні власниця титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях перебувала у Франції. Тоді вона розійшлася з хлопцем-росіянином. Втім, дівчина не довго перебувала у статусі "холостячки" і вже закрутила новий роман на Балі.

У Instastories Анна Неплях зізналась, що її серце підкорив хлопець з України. Дівчина каже – бойфренд просто засипає її компліментами.

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Скріншот Instastories

Ба більше, вони вже думають разом зустріти старість!

Прийшли до спільного знаменника – так хотілось би зустріти старість, – підписала кадр модель.

Скріншот Instastories

Неплях пояснила, що її коханий вже півроку перебуває на Балі і знає багато прекрасних місць, які він залюбки показує їй.

Скріншот Instastories

Як зізналась "Міс Україна Всесвіт 2021", це її перші стосунки з українцем за чотири роки.

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Скріншот Instastories

Хоч їхні стосунки тривають недовго, але модель знайшла недоліки у бойфренді – він не любить фотографуватись. За словами Неплях, це для неї біль. Проте він готовий платити за те, щоб фотографували Анну.

Скріншот Instastories

Одна з підписниць Анні написала, що хлопець за знаком гороскопу – Риби, натякуючи, що у них не сумісніть. У відповідь Неплях написала:

Скріншот Instastories

Смішно, що він не вірить в астрологію, езотерику і все ірраціональне. А я його й не маю наміру переконувати. І його попросила не переконувати мене, а дати можливість вірити у те, що мені хочеться.

Нагадаємо, наприкінці березня Анна Неплях виголосила промову на підтримку України на конкурсі "Міс Бельгія-2022".