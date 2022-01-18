Молодша сестра Кейт Міддлтон із чоловіком прогулялися Лондоном: парочку не впізнати (фото)

Піппа Міддлтон разом з чоловіком відвідала світський захід. / Фото: Getty Images

Піппа Міддлтон, сестра якої в січні відзначила 40-річчя, разом зі своїм чоловіком Джеймсом Мэттьюзом з'явились у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Подружжя прийшло туди, щоб подивитися шоу всесвітньо відомої циркової трупи Cirque du Soleil.

Папараці не змогли прийти повз Піппи Мідлтон і зробили декілька фото світської левиці, які одразу ж поширились у Мережі.

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Для виходу у світ 38-річна Міддлтон обрала ефектний червоний шовковий комбінезон та туфельки-човники із замші на підборах і чорне пальто. В руках у світської левиці був червоний квадратний клатч. Із аксесуарів у неї були лише сережки. А ще Піппа зробила акуратну легку зачіску та ніжний вечірній мейк.

Піппа Міддлтон у червоному комбінезоні. / Фото: Getty Images

Як пишуть у американських ЗМІ, такий look зірка вже одягала у 2019 році. Ймовірно, вона наслідує свою старшу сестру, яка полюбляє з'являтись на заходах у старих речах.

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Піппа разом з Джеймсом. / Фото: Getty Images

Втім, публіка більше звернула увагу не на стиль Міддлтон-молодшої, а на її зовнішній вигляд. Піппа виглядала прекрасно, здавалося ніби вона помолодшала років на п'ять, порівнюючи з її попередньою появою.

Нагадаємо, у червні папараці спіймали сестру Кейт Міддлтон під час прогулянки лондонськими вулицями. Фото Піппи налякали фанатів, адже на них жінка вигладала вкрай змученою та дуже постарілою.

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Піппа влітку. / Фото: Getty Images

Проте деякі прихильники казали, мов жінка просто перевтомилась, бо ж вона виховує двох маленьких дітей – трирічного сина Артура та доньку Грейс Елізабет Джейн, якій було тоді лише чотири місяці.

Однак тепер, ймовірно, у Піппи відкрилось друге дихання і вона дбає не лише про сім'ю, а й про себе.

До слова, Піппа разом з Джеймсом підтримують близькі стосунки з королівською родиною. Ба більше, Єлизавета ІІ неодноразово запрошувала сестру Кейт погостювати у шотландському маєтку — Балморал.

Нагадаємо, з 20 травня 2017 року Піппа Міддлтон одружена з колишнім автогонщиком і менеджером хедж-фонду Джеймсом Меттьюзом. У подружжя є двоє дітей.

Піппа перебуває у шлюбі з Джеймсом майже п'ять років. / Фото: Getty Images

До речі, напередодні Нового року Кейт Міддлтон вперше публічно зіграла на фортепіано. Дивіться відео, як герцогиня Кембриджська грає на музичному інструменті.