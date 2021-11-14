Кейт Миддлтон носит старые вещи – экономия или подражание принцессе Диане?

Герцогиня, как и ее свекровь принцесса Диана, о которой сняли фильм "Спенсер", известна своей приверженностью к разумному потреблению и нередко появляется на разных мероприятиях в одних и тех же или слегка перешитых нарядах. "Сегодня" предлагают вспомнить любимые вещи Кейт, которые она надевает снова и снова.
Кстати, недавно мы оценивали вечерний выход Кейт Миддлтон в Глазго. Герцогиня Кембриджская надела синее платье с объемными плечами от Eponine. А вот туфли от Rupert Sanderson на ней были старые. Как пишет Daily Mail, Кейт их одевала не менее 12 раз.
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Трижды Кейт появлялась на публике в костюме винного оттенка от Paule Ka. Впервые она надела его в 2012 году на встречу со студентами-юристами. В 2017 году Миддлтон появилась в наряде на одной из встреч с местным населением в Уэльсе. Вновь наряд пригодился герцогине в 2018 году.
В 2018 году на мероприятие Tusk Conservation Awards Кэтрин прибыла в одном из своих самых известных вечерних платьев от Jenny Packham, в котором впервые появилась в 2012-м еще до первой беременности.
Оттенки голубого считаются королевским цветом, поэтому неудивительно, что эта палитра встречается в гардеробе герцогини довольно часто, в том числе и в виде принтов, как на платье от бренда LK Bennett, которое Кейт надевала в 2014 и 2016 годах.
Иногда мы сильно привязываемся к простым вещам, и даже герцогине знакомо это чувство. Лаконичное синее платье-футляр от Stella McCartney в гардеробе Миддлтон находится с 2012 года. С тех пор герцогиня надевала его пять раз, в том числе и на Олимпийские игры-2012.
Похожее платье от LK Bennett тоже понравилась герцогине. В нем она несколько раз появлялась на публике, начиная с 2012 года.
Красное пальто от Giorgio Armani – одно из самых старых вещей в гардеробе Кейт. Неудивительно, что оно дорого ей как память, ведь впервые она появилась в нем на публике в 2006 году за несколько лет до помолвки с принцем Уильямом на параде в честь выпуска из королевской военной академии Сендхерст. Снова она надела его уже в статусе герцогини в 2013-м на открытие образовательного центра в Шотландии — тогда она ждала своего первенца принца Джорджа.
Голубое винтажное пальто с накладными карманами от Alexander McQueen определенно можно назвать одним из любимых нарядов Кейт. Дважды она появлялась в нем на публике в 2014 году, затем в 2016 году на праздновании 75-летия Air Cadets. Последний раз в эффектном наряде она была замечена в сентябре 2019-го во время визита в Биркенхед.
Кремово-золотое жаккардовое платье-пальто от Day Birger et Mikkelsen — главный модный выбор Кейт Миддлтон, если идет речь о приглашении на свадьбу. Она была на свадебной церемонии Лори Паркер-Боулз и Гарри Лопеса в 2006 году, Оливера Бейкера и Мелисы Николсон в 2010 году, а также Зари Филлипс и Майка Тиндолла в 2011 году. Оказывается, платье-пальто уже более 10 лет – герцогиня носила его еще до своей свадьбы.
Есть у Кейт любимая одежда для свадеб друзей, и есть у нее свой фаворит для гардероба на время беременности. Нежно-голубое пальто от Seraphine герцогиня надевала и в 2015 году, когда ждала появления принцессы Шарлотты, и в 2018 году, когда была беременна принцем Луи.
Элегантное кремовое платье от Barbara Casasola Кейт надевала дважды. В 2016 году она появилась в нем на премии Art Fund Museum в Лондоне, а в 2019 – на благотворительном вечере Action on Addiction.
Этот образ очень запомнился поклонникам герцогини, и его называют одним из самых смелых в ее гардеробе. Открытые плечи и чувственный силуэт явно шли наперекор королевскому протоколу.
В феврале 2020 года герцогиня "перетряхнула" гардероб, который использовался во время официального визита в другую страну. Речь идет о бело-золотом платье от любимого бренда Кейт Alexander McQueen.
Впервые она появилась в нем на одном из мероприятий в Малайзии в 2012 году, а затем повторила свой выход уже на церемонии BAFTA. Модный выбор полностью сочетался с дресс-кодом кинопремии, который посвятили как раз стойкой моде.
В этом году Кейт продемонстрировала на мероприятии, посвященном эко-проблемам, Generation Earthshot, пальто зеленого оттенка от Erdem, в котором она уже не раз выходила в свет. В частности, в 2014 году во время королевского тура по Франции. Кстати, пальто сделано из переработанных материалов.
На церемонию награждения экологической премией Earthshot Prize-2021 Кембриджская герцогиня выбрала свое старое платье в греческом стиле от дизайнера Alexander McQueen. В этой же одежде Кейт появлялась на публике 10 лет назад. Впервые она надела его на церемонию награждения премии BAFTA-2011 в Голливуде во время королевского тура по Канаде и Калифорнии.
В общем, как вы заметили, Кейт обожает вещи в стиле: платья-пальто классического силуэта, приталенные, с поясом или без, с прямой юбкой; похожие на них костюмы с пиджаками с баской, платья-чехлы. Чаще всего в пастельной гамме, однотонные. И все это – проверенных британских брендов.
Поклонники и рады, и расстроены одновременно. Расстроены тем, что Кейт не дает им возможности полюбоваться на себя в новых платьях. А счастливы потому, что герцогиня выступает за разумное потребление и экономность. В то время как другая герцогиня Сассекская Меган Маркл шокирует своими откровенными нарядами , в тому числе с глубоким декольте.
Большинство нарядов Кейт вне моды и трендов – это классика, которая одинаково достойно выглядит что 5-7 лет назад, что сейчас.
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