Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано (видео)

Герцогиня Кембриджская удивила своими навыками игры на рождественском концерте. Она овладела музыкальным инструментом еще в детстве

Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube/The Duke and Duchess of Cambridge

Прошлым вечером жена принца Уильяма выступила в Доме капитула Вестминстерского аббатства вместе с певцом Томом Уокером на концерте "Королевские гимны: Вместе на Рождество", целью которого является объединение людей после почти двух лет борьбы с COVID-19.

Она обратилась к Уокеру по поводу совместного исполнения его песни "Для тех, кто не может быть здесь" после встречи на благотворительном мероприятии в октябре.

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Идея выступления принадлежит герцогине. Она была впечатлена, когда услышала, как Том играет Leave a Light On – это песня о борьбе, которая так актуальна для многих в этом году, поэтому нашла отклик у герцогини. Ее Величество считает, что музыка сильно объединяет людей, особенно в трудные времена, – сообщает People источник королевской семьи.

Музыкант описал выступление с герцогиней как "уникальный опыт":

Знаете, нелегко просто "прыгнуть" за пианино с группой музыкантов, с которыми вы никогда раньше не играли, и записать это на камеру, но Кейт Миддлтон полностью справилась. Это был сумасшедший день для меня – находиться в таком красивом месте, играя вместе с герцогиней, моим оркестром и струнным квартетом. Я точно не забуду этого, – сказал Том Уокер.

Он описал Кейт как "милого, доброго и отзывчивого человека". По его словам, после выступления она "нашла время, чтобы поблагодарить всех лично за возможность играть вместе".

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Также Королева Елизавета ІІ в канун Рождества записала видеообращение, в котором трогательно почтила память мужа.