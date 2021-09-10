"Мені приємно, що я втрапила в цю історію": Ада Роговцева про зйомки у фільмі "Де гроші"

Ада Роговцева і DZIDZIO / Фото: facebook.com/a.rogovceva

Акторка Ада Роговцев розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" у будні, чому погодилась на зйомки у фільмі "Де гроші".

21 жовтня відбудеться кінотеатральна прем’єра комедії-квесту "Де гроші" режисера Михайла Хоми (DZIDZIO). У стрічці взяли участь багато українських зірок, серед яких легенда українського кіно Ада Роговцева.

У мене був чудовий червень, який я провела у роботі з командою фільму "Де гроші". У 84 роки, коли пропонують велику роль, думати може тільки ідіотка, а я не така. На зйомках всі рідні люди, робимо одну роботу і націлені, щоб було добре і комфортно. Мені дуже приємно, що я втрапила в цю історію, – говорить Ада Роговцева, яка виконала у стрічці "Де гроші" роль заможної пані Ади Потоцької.

Ада Роговцева розповіла про зйомки у фільмі "Де гроші" / Фото: прес-служба

Історія про те, як аферист-піаніст Міша, якого грає Михайло Хома, влаштовується працювати до літньої пані, аби трохи підзаробити. Виявляється, у її помешканні заховані гроші її чоловіка, але є одна проблема, окрім Міші, ці гроші шукають ще кілька конкурентів. Телевізійна прем’єра стрічки "ДЕ ГРОШІ" відбудеться на телеканалі "Україна", який є генеральним медіапартнером фільму.

Дивіться "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

Дізнайтеся інші новини на тему: