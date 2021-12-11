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Учасник Холостячки 2 Хветкевич відповів, чому Злата вигнала його з проєкту

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 20:39
В закладинки
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Андрій Хветкевич розповів, чому йому не вдалося завоювати серце співачки, а також зізнався – чи повторить свою спробу
Андрій Хветкевич відповів - чи бачить він спільне майбутнє зі Златою Огнєвіч
Андрій Хветкевич відповів - чи бачить він спільне майбутнє зі Златою Огнєвіч / Фото: YouTube, instagram.com/zlata.ognevich

Колишній учасник другого сезону "Холостячки" Андрій Хветкевич, який нещодавно став жертвою крадіжки, встиг познайомити Злату зі своєю мамою, до того, як прокинути реаліті. Огнєвіч, прощаючись з Андрієм, сказала, що пообіцяла його мамі не робити йому боляче.

Під час пост-шоу стало відомо, що після проекту Зата Огнєвіч та переможець другого сезону Андрій Задворний розлучилися. Чи хотів би Хветкевич знову випробувати удачу і завоювати увагу холостячки – на це запитання він відповів в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Олицька".

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Я розумію, що Златі я не потрібен, вона мені чітко дала це зрозуміти. І якщо я знову намагатимуся її завоювати, я думаю, що це буде безглуздо, – вважає Андрій Хветкевич.

Андрій Хветквич бізнесмен і фрідайвер світового класу.
Андрій Хветквич бізнесмен і фрідайвер світового класу. / Фото: instagram.com/diveeasy

За словами Андрія, щоб стати переможцем другого сезону проєкту, йому необхідно було поводитися "жорсткіше".

Та м'якість, яка в мене була присутня, вона якраз і заважає, – додав колишній учасник проєкту.

Чим закінчилася "Холостячка 2"

У фіналі романтичного реаліті Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Його головними конкурентами були Дмитро Шевченко та Роман Свечкоренко.

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Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Скриншот з відео

Глядачі були впевнені, що Огнєвіч мала залишитися з Дімою і багатьом не сподобається вибір героїні шоу. Так чи інакше, Злата зізналася, що щаслива з Андрієм, що вперше за довгий час відчула себе окриленою та закоханою.

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Через півтора місяці стосунків Андрій Задворний зрозумів, що не має належних почуттів до Злати Огнєвіч і вони розлучилися.

Про те, як склалася доля героїв проєкту "Холостячка-2", читайте тут.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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