Молода дружина Петросяна – копія Людмили Прокопівни зі Службового роману. Порівнюємо фото

Тетяну Брухунову порівняли із Людмилою Прокопівною із "Службового роману". / Фото: instagram.com/bruhunova, Скріншот з YouTube

У соцмережах неодноразово зазначали, що шлюб з 75-річним російським гумористом Євгеном Петросяном перетворив 32-річну Тетяну Брухунову на розкішну світську левицю, але це не допомогло їй з фантазією та смаком.

Брухунова, яка виховує маленького сина Вагана, ні від кого не приховує своє життя і активно показує фоловерам, як вона одягається, що їсть і взагалі, як проводить дозвілля. І щорозу вона потрапляє під шквал хейту, але продовжує вести блог.

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Нині ж Тетяна вирішила похизуватись у Мережі акторськими здібностями. Вона з'явилась перед шанувальниками в образі знаменитої Людмили Прокопівної з фільму "Службовий роман".

Фото: скріншот instagram/bruhunova

Дружина Петросяна так само прибрала волосся назад, одягла такий же коричневий піджак та білу блузку. До луку вона додала аксессуар – великі круглі окуляри.

В Instastories вона сама себе порівняла з Людмилої Прокопівною, опублікувавши свою світлину та кадр з фільму.

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Такий несподіваний образ Тетяни Брухунової не змогли пройти користувачі стороною і одразу ж написали їй чимало коментарів:

Проте розумна. Житиме на всьому готовому. Отримає стан і вискочить за молодого.

Мимра.

Стиль треба підбирати за героїнями фільмів. Як я раніше не додумалася.

Подібність є.

Фото: скріншот instagram/spletnik.tv

Згодом сама Тетяна відреагувала на хейт з боку Мережі за її образ:

Хіба замахнулась я? Репост посту, який я сьогодні розмістила, викликав бурхливу реакцію. Тільки не зрозуміло чому. Як мене тільки не обзивали за схожість с героїнею Аліси Фрейндліх в культовій картині, – написала Брухунова в Instastories.

Фото: скріншот instagram/bruhunova

Що відомо про стосунки Брухунової та Петросяна

Євген Петросян та Тетяна Брухунова одружилися у 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син.

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Після того як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей шлюб несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгенові у онуки і така різниця у віці неприйнятна.

Втім, пара не звертає уваги на коментарі, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим із них і просить не турбувати її родину.

До речі, раніше, дружина Петросяна висловила невдоволення через те, що її порівнюють з дочкою Боярського – Єлизаветою.