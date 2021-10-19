Монатік заспівав з Лободою на вечірці на честь її дня народження (фото)

Монатік заспівав на дні народження Лободи - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Світлану в її день народження розважали друзі, серед яких був український артист MONATIK. Він виконав для іменинниці кілька своїх хітів, а після вони заспівали разом з Лободою вже її треки – "Твои глаза" і "40 градусов".
Для свята LOBODA обрала короткі шорти, топ і сітку з кристалами. Образ співачка доповнила чорними чобітьми.
На піщаній локації встановили невелику сцену, окремі місця для гостей, все прикрасили гірляндами та тематичними дрібницями. Публіку, крім Монатика, розважали танцюристи, ді-джей, також було вогняне шоу.
Сюрпризом для Свєти стало вогняне коло-феєрверк з написом "Я люблю тебе".
Ймовірно, це комплімент від її коханого, особистість якого артистка приховує від публіки. Хоча ЗМІ ще влітку з'ясували, що це бізнесмен вірменського походження Артур Гранц.
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