Нателла Крапівіна, яка відмовилася бути продюсеркою Лободи, звернулася до співачки в її день народження (фото)

Сьогодні Світлана Лобода святкує 39-річчя. На честь цього її екс-продюсерка поділилася в Мережі спільними фотографіями із зіркою

Екс-продюсерка Лободи привітала її з днем народження / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Цього літа Нателла Крапівіна заявила про припинення співпраці зі Світланою Лободою. Вони працювали разом більше 10 років.

Сьогодні співачка святкує 39-річчя і, до речі, розповіла нам, як багато працювати і не зійти з розуму.

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Крапівіна привітала свою колишню підопічну з днем народження зворушливим постом в Інстаграм.

Ми пройшли з тобою спина до спини так багато років. І ніщо ніколи цього не змінить. Ти – мій друг, моя рідна людина, ти – my partner in crime, – написала в соцмережі Нателла Крапівіна.

Продюсерка також опублікувала кілька архівних світлин з Лободою. Щоб подивитися їх, свайпайте ліворуч:

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Після того, як Нателла Крапівіна оголосила, що залишає Лободу, в соцмережах користувачі обговорювали чутки – що ж стало причиною такого вчинку продюсерки.

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Багато хто підозрював, що Світлана і Нателла посварилися, та підтвердження цієї інформації немає. LOBODA незабаром заявила, що нового продюсера у неї не буде.

Виконавиця також засудила Крапівіну, коли та назвала Кіркорова і весь російський шоу-бізнес "цирком виродків".

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