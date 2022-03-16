Монро допомагає тваринам через прямі ефіри в Instagram. Зірка вже назбирала чималу суму

Травесті-діва Монро допомогає притулкам та зооволонтерам / Фото: Instagram

Зараз знаменитості надають допомогу всім, хто потребує цього у період війни: людям похилого віку, жінкам, дітям та навіть тваринкам. Так, Джоан Роулінг раніше пожертвувала понад мільйон доларів діткам, а Монро збирає кошти на допомогу чотирилапим.

У Instagram травесті-діва зізналась, що зібрала майже 1500$ тисяч через ефіри в соцмережі.

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За тиждень прямих ефірів з можливістю донатити, ми зібрали майже 1500$, які будуть направлені адресно притулкам та зооволонтерам, які можуть купити їжу, ліки та заплатити за послуги з перевезення тварин на захід або перевезти через кордон!, – поділилась знаменитість.

Водночас Монро пояснила, що, на жаль, багатьом притулкам, які перебувають у блокаді або під обстрілами, допомогти поки що не вдається. За її словами, "навіть за винагороду ніхто не ризикує життям під кулями".

Окремо травесті-діва подякувала українській армії, теробороні й волонтерам: "Завдяки вам, ми зараз можемо жити та допомагати".

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Раніше Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзів" Дженніфер Еністон приєдналась до підримки нашого народу.

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